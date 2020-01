Grave sequía en 2020 amenaza a Veracruz, alerta Cuitláhuac

El principal reto que tendrá el Gobierno de Veracruz este 2020 será el problema de la sequía, ya que de seguir las cosas como van habrá falta de agua en zonas llanas de la entidad





Lo anterior loa advirtió el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien reconoció que otro tema fundamental es el de la Seguridad, aunque el de la sequía se complica porque tiene que ver con temas climatológicos y malas prácticas.

"De todos los retos el más complicado para este año va a ser la sequía (...); vamos a buscar estar en diálogo constante con los productores para que también ellos vayan previendo", declaró al participar en un programa de la televisora pública estatal.

Adelantó que tendrá una reunión con autoridades de CONAGUA, de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), así como el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y un representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Añadió que la sequía "pegó" en 2019, pues los registros indican que no hubo suficiente agua y lluvia, de ahí que este 2020 va a ser complicado.

Al respecto consideró que buscarán colaborar con los ciudadanos para impedir la tala inmoderada, así como prácticas como la quema agrícola y las fogatas.

"Si nosotros seguimos en esta ruta va a faltar agua; es muy simple esto. El agua cae en donde hay árboles y si no hay árboles no va a caer agua y los mantos no se van a llenar y hacia abajo, hacia las zonas llanas no va a haber agua", declaró.

Reiteró que se buscará penar y prohibir cualquier tipo de pena, para lo que ya está en pláticas.

Igualmente reconoció el trabajo de trabajadores de Protección Civil (PC) ante los incendios que se registraron a inicios de este año 2020, sobre todo por ser situaciones provocadas.

"Tenemos que ser duros contra este tipo de acciones", añadió el titular del Ejecutivo, señalando que se trata de un problema complicado de resolver.