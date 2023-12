Gómez Cazarín: ¡Cambiará formato de comparecencias! opositores no asistieron

La mayoría de los diputados de la oposición no cumplieron con cuestionar a los secretarios por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno y quienes sí lo hicieron únicamente buscaron "sacar raja" en su beneficio.

Lo anterior lo señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, quien se comprometió a modificar el formato de estos informes antes de que concluya la actual LXVI Legislatura en 2024.

El diputado señaló que a la fecha cada Legislador puede participar al menos en una ocasión o dos si participa en la primera ronda por parte de su bancada.

Sin embargo, la mayoría ni siquiera se presentó a escuchar los informes de los secretarios del Gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, de ahí que será necesario un cambio.

"Me comprometo a que antes de que salga esta Legislatura cambiar el formato de las comparecencias porque dio paso que pasen una o dos ocasiones, pero pues si lo ven ahorita nada más hubo uno de este lado de la oposición y pues hay veces que nada más vienen cuando les conviene ´hacer raja política´ y no se vale", agregó.

ASISTENCIA OBLIGATORIA

Gómez Cazarín planteó que la asistencia a las comparecencias sea obligatoria, puesto que se trata de una de las obligaciones de los integrantes del Congreso. Mencionó que estos cambios buscan incrementar la asistencia de diputados.

En sus declaraciones tras la comparecencia del coordinador de Comunicación Social del Gobierno, Iván Luna Landa, Gómez Cazarín resaltó la responsabilidad de los legisladores para cuestionar a los secretarios sobre su desempeño.

"Nosotros tenemos que entregar trabajo al pueblo y estamos aquí por el pueblo. Vamos a estar trabajando para cambiar el tema de las comparecencias. Lo tenemos que hacer el año que viene para que la Legislatura que viene se comprometan a estar aquí, ya sea por obligación, ya que no quieren estar por servirle al pueblo, no quieren estar, quieren estar por el dinero y eso sí no", opinó el presidente de la JUCOPO.