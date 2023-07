Diputado Gómez Cazarín acusa campaña en su contra por envidias

El diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, acusó que existe una campaña en su contra para desprestigiarlo, al grado de que pagan publicidad para relacionarlo con la detención de una persona que lleva su mismo apellido.

En ese sentido, dejó en claro que esto ocurre porque les da envidia por el trabajo que realiza, apegado a los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar.

Aunque no precisó si esa campaña sucia en su contra es de propia gente de Morena o ajena a su partido, sí comentó que la gran molestia hacia él es por hacer bien las cosas y por su trabajo a favor de la Cuarta Transformación.

Detalló que hace una semana fue detenida una persona que trabajaba en el Congreso local, de apellido Cazarín, por portar un arma de uso exclusivo de Ejército.

Ante ello, él fue el primero en solicitar que se le procese conforme a derecho, pues no va a permitir que personas comentan delitos y traten de encubrirse de alguna forma.

"Yo soy el primero en decirle a la gente que se porte bien, y si alguien no lo hace, entonces yo no voy a proteger a nadie, sin importar de quién se trate", expresó.

A partir de ese hecho, advirtió que hubo un ataque en su contra, incluso pagando publicidad en los medios comunicación para prácticamente acusarlo a él, por algo en la que otra persona estaba involucrada.

También advirtió que en las redes sociales comenzaron a ofenderlo y atacarlo, ante lo cual dijo estar tranquilo, porque sabe que es resultado de la envidia que le tienen otras personas, pero sin definir si es gente de su mismo partido o externa a Morena.

Como suele hacerlo, Juan Javier Gómez Cazarín utilizó sus redes sociales para dar mensajes políticos, saludos y anuncios, y aprovechó para decirle a los militantes de Morena que pueden simpatizar libremente por cualquiera de las corcholatas presidenciales, pero reiteró que en el caso de Veracruz, Rocío Nahle García "es la buena".