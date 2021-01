Gobierno de Veracruz va contra Uber; detendrá unidades y las remitirá a FGE

El delegado de Transporte Público de Veracruz, Noé González, afirmó que serán detenidos y remitidos ante la Fiscalía General del Estado, todos los vehículos que operen bajo la plataforma Uber pues no está permitido que presten el servicio de transporte en la entidad.

"Son remitidos a la Fiscalía General del Estado, pero en Xalapa no los hemos detectado", agregó.

El funcionario estatal dijo que en Xalapa no se tiene reporte de algún vehículo registrado en la plataforma, como sí ha sucedido en el puerto de Veracruz donde incluso ya se dieron detenciones.

"Se están haciendo operativos, en Veracruz Puerto ya se actuó, aquí no se han visto los Uber, pero ya estamos haciendo los operativos, de ninguna aplicación está permitido"

Respecto al amparo federal que dice tener la empresa Uber para poder operar en Veracruz, insistió en que a nivel estatal no está permitido, por lo que continuarán con los operativos.

"En Veracruz no está permitido como lo dijo el gobernador y nuestro director, aquí no pueden prestar servicio público si no tienen una concesión, en Veracruz no está permitido las aplicaciones, si ellos no cuentan con una concesión no pueden operar", añadió.

Este Día de Reyes elementos de Transporte Público estuvieron entregando juguetes a niños y niñas en el centro de la ciudad.