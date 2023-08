Gobierno de Veracruz, rebasado por desapariciones; Xalapa exige respuestas

Las desapariciones de personas continúan en Veracruz, muestra de ello es el caso de tres hombres de los cuales se desconoce su paradero desde hace un mes en la congregación El Castillo, en el municipio de Xalapa.

Así lo señaló la representante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero, quien este miércoles se sumó a la protesta que familiares de personas desaparecidas en la región realizaron por las principales calles de la ciudad.

El contingente se reunió en la explanada de la Plaza Lerdo y marchó hacia el Memorial de los Desaparecidos, como parte de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas declarado el 30 de agosto por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La madre de Yunery Citlalli Hernández, desaparecida desde el 28 de noviembre de 2011, afirmó además que las investigaciones por los múltiples casos de desaparición ocurridos en Veracruz son ignoradas y no hay líneas de investigación concretas que permitan hallarlos.

"Si a los de larga data no les dan solución porque ya es mucho tiempo y todo tampoco los de ahorita. Porque hay desaparecidos recientes y tampoco tenemos resultados. No es el sexenio pasado o lo otro, es que no están trabajando".

A su vez, indicó que se siguen realizando labores de búsqueda en puntos como la Barranca de la Aurora y La Guapota. Aunque dijo que las autoridades de la Fiscalía General están rebasadas y no pueden realizar las labores de identificación de forma oportuna debido a la importante cantidad de restos encontrados en la entidad.

"Como esto ya rebasó, ya son muchísimos los desaparecidos tenemos que esperar a que la Comisión de Búsqueda haga espacio para continuar con algunas búsquedas de todos los desaparecidos".

"Entonces ahora cada cuatro meses es cuando se hace un revisión y se dice qué búsquedas se van a hacer y en dónde para que todas las familias puedan hacer ellas su búsqueda", agregó.