Gobierno de Veracruz no avala gasoducto de Xalapa: Cuitláhuac

La administración estatal no avala el proyecto del gasoducto que atravesaría Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al señalar que apoya la negativa de los alcaldes.

En conferencia de prensa explicó que si bien hubo pláticas éstas se detuvieron, pues se está pidiendo que la empresa interesada Gas del Noroeste cambie la ruta y no pase por Xalapa ni cause afectación.

"La que va pasar por Xalapa esa no, no está aprobada porque no tenía permisos del municipio y se le sugirió que planearan otra, fuera de Xalapa. Finalmente al punto que quieren llegar es a Coatepec y hay otros tramos que pueden recorren sin afectar las vialidades de Xalapa", dijo.

Añadió que él mismo se reunió con representantes de la empresa para tocar el tema, pero les hizo saber que tendrán que "convencer" a los alcaldes y ciudadanos para que el trazo pasara por las ciudades.

"Tendrán que dar garantías y convencerlos, pero no solo a ellos, a la población de por qué conviene que pasen por aquí, que pudieran ofrecer el gas a los hogares en lugar de los tanques estacionarios y hasta donde sé no tienen pensando una campaña así de ir convenciendo a la gente".

García Jiménez apuntó que la empresa pretende ahorrarse el pago de derecho de vía al pasar por la vía pública, lo cual dijo en este gobierno ya no va a ocurrir.

"No va a pasar por Xalapa, mientras la autoridad municipal siga así que bueno, lo que ellos tienen que planear es otro tramo, que compren el derecho en otros lugares, quieren por vía pública porque por ahí no pagan derechos pero eso ya se acabó. Yo ya platiqué con ellos, me acerqué porque es un problema que hay que saber trabajar, yo les hice ver esta postura, tenemos que respetar a los gobiernos municipales que tomaron la decisión de no otorgar permisos", dijo.