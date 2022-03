Al respecto, la diputada con la Comisión de Educación en el Congreso Local, Ruth Callejas Roldán, criticó que el gobierno del Estado no realice una revisión de esta medida que afectará a los sectores más vulnerables de la población.

Opinó que recursos sí existen y el tema de educación debería tener prioridad, ante los atrasos generados por la pandemia de COVID-19

Noticia Relacionada Se tira al suelo en centro de Xalapa; pide reunión con el gobernador

La legisladora de MC consideró que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el Congreso y la Secretaría de Finanzas (SEFIPLAN) deben analizar la situación de estos espacios, pues es primordial para padres trabajadores.

"Una mesa de trabajo con el secretario de Finanzas, la educación no es de colores, no es de partidos; hay presupuestos que se pueden ajustar en cualquier parte del año. Yo creo que mis compañeros no deberían oponerse (...).

"Que se sienten a ver la necesidad, porque lo electoral es importante, pero la educación es básica", afirmó.

Mencionó que las Escuelas de Tiempo Completo cuentan con plantillas laborales de poco más de 20 personas como directores, docentes, cocineras y otros empleos que se crearon y con la desaparición de dicho programa se les afectarán sus derechos laborales.

En Veracruz, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), había mil 64 planteles que brindaban el servicio extendido y de alimento a estudiantes habitantes de 59 municipios.