Gobernador niega que Guardia Nacional extorsione a transportistas

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que elementos de la Guardia Nacional no extorsionaron a transportistas de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., tal y como señalaron en su manifestación de este lunes.

Cabe señalar que los transportistas se movilizaron sobre la carretera Xalapa-Banderilla, bloqueando un carril para acusar corrupción de elementos de la Guardia Nacional, afirmando que les exigen hasta 15 mil pesos "para continuar su camino".

Se indicó que los oficiales presuntamente "interceptan" a los transportistas sin una motivación aparente, señalando algunos casos en particular.

Al respecto, García Jiménez aseveró que el hecho expuesto por los transportistas "no ocurrió así" e incluso existe un video que descarta las acusaciones.

PIDE COOPERACIÓN

García Jiménez mencionó que es necesaria una coordinación entre las autoridades y los transportistas, pues se tiene como objetivo común reducir el robo y asalto en contra de transportistas.

"Nos conviene trabajar de manera conjunta, hay corresponsabilidades. Dentro de unos tres días vamos a dar a conocer la detención de una banda dedicada al robo del transporte de carga.

"¿Cómo se logra eso? Con inspección, con el patrullaje en la carretera. Son carreteras federales, lo hace Guardia Nacional, nos coordinamos con la Mesa para la Construcción de la Paz", explicó.

Además, requirió a los transportistas a tener todos sus documentos en regla para evitar ser detenidos y "las mordidas".

"Si hay elementos de quienes tienen que patrullar y pidan su mordida, tenemos que coordinarnos y el diálogo lo tenemos que hacer. Es un asunto particular, el cual averiguamos y no sucedió como lo narran. Lo que sí tenemos que hacer es estar en comunicación para que no suceda.

"Si sufren este tipo de acción que nos lo digan, para estar atentos y vigilando. Aquí en Xalapa sucedió y gracias a esta comunicación y ejercicio con los medios tomamos estas acciones. Hay que mantener comunicación para irnos en contra de las dos cosas (robos y extorsiones", añadió.

Respecto a los señalamientos, aseveró que un video refuta los señalamientos de la Amotac, pero se realizará una investigación.

"No fue así, pero no lo descartemos, tiene que darse este vínculo. No es un caso generalizado y no hay complicidad de la autoridad", aseveró