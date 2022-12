Gas del Noroeste no tiene dictamen para operar en conurbación de Veracruz

Aunque a la fecha ya está promocionando sus productos, actualmente la empresa Gas del Noroeste no cuenta con el dictamen de riesgo para operar en la conurbación de Veracruz-Boca del Río y no podrá hacerlo sin dichos estudios.

La titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, confirmó que actualmente se está introduciendo una tubería de 4 pulgadas sobre la calzada de Costa de Oro, pero aún no transporta gas natural.

En su comparecencia ante la Comisión de Protección Civil del Congreso, la funcionaria dijo que la venta de gas natural es considerada una actividad de "mediano riesgo".

Por ello, es necesario que la empresa cuente con los dictámenes. Además, dijo que no compete a Protección Civil determinar una política a favor o en contra de este tipo de producto.

"Respecto a la introducción de servicios no tenemos ninguna solicitud de un gasoducto que esté funcionando para dar servicio. No hay ningún servicio de Gas Natural que esté funcionando para dar servicios.

"Sabemos que están introduciendo un ducto de cuatro pulgadas en la calzada Juan Pablo Segundo, en Costa de Oro, pero es importante que ese ducto en este momento no lleva gas. Están aprovechando que están abriendo para meter el ducto", explicó.

Osorno Maldonado añadió que a Protección Civil únicamente le compete emitir dictámenes técnicos de riesgo, que en este caso es necesario, pero no conceden permisos para empresas como Gas Natural del Noroeste.

"Nosotros no metemos permisos como tal, lo que emitimos es un dictamen técnico de riesgo por uso de suelo en caso de proyectos de inversión que sería uno de estos o en materia de Protección Civil, en caso de las empresas que ya están funcionando de mediano y alto riesgo.

"El transporte y comercialización de gas es una actividad de mediano riesgo, por lo tanto, sí deberían tener, para funcionar, nuestro dictamen técnico de riesgo", indicó.

Osorno Maldonado añadió que anteriormente se han dado permisos sin que las empresas del ramo cuenten con el dictamen de Protección Civil.

"Que sepan las unidades de comercio y de obra pública que, para actividades de mediano y alto riesgo, eso no lo decimos nosotros, viene en el anexo del reglamento de la Ley, vienen determinadas las actividades de mediano y alto riesgo que corresponde que nosotros emitamos el dictamen técnico de riesgo".

Mencionó que actualmente sólo tienen información sobre la introducción el ducto y mientras no pase gas natural no es necesario el dictamen de Protección Civil.

"Digamos que lo que están haciendo ahora es meter una tubería en una construcción, una tubería de 4 pulgadas entonces no es que estén vendiendo gas para que ese ducto ya se ocupe sin tener nuestro dictamen. Es una actividad de mediano riesgo; nosotros revisamos también las de LP, así como gasolineras".

Respecto al Gas Natural destacó que en caso de fuga "se disipa más rápido que el Gas LP", no obstante, eso no quiere decir que no sea riesgoso.

Finalmente, subrayó que nunca ha recibido ningún tipo de presión para emitir dictámenes y en caso de que ello ocurra ella presentaría su renuncia.

"No lo permitiría, en ese momento yo dejaría el puesto; no permitiría en ningún sentido porque es un riesgo; yo no emplearía mi firma ni la de mi director por presiones políticas. En ningún sentido y por eso hacemos tanto hincapié en el cambio que ha habido respecto a los procedimientos sancionadores, que es la estrategia que tenemos para que las empresas sí tengan sus dictámenes"

INCUMPLEN CON ATLAS DE RIESGO

En otro tema, la secretaria señaló que únicamente 39 de los 212 municipios en Veracruz tienen su atlas de riesgos.

"Es importante señalar que tenemos la experiencia también de que, durante esta administración, incluso las administraciones municipales anteriores, en algunas ocasiones elaboraron las unidades municipales ellas mismas sus atlas de riesgos".

Señaló que dichos documentos son una herramienta que le permite a los municipios para planeación y de ordenamiento territorial para la gestión integral de riesgos.

"El riesgo acompaña a la actividad humana; toda actividad humana conlleva un riesgo, el riesgo no se puede evitar, pero se puede reducir".

El Atlas Estatal de Riesgo aseveró que se va actualizando de forma constante, luego de que desde 2012 no se había actualizado, además de que se actualiza con el Atlas Nacional de Riesgos.