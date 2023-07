Comunidad LGBTTTIQ+ no espera mucho de funcionarios en Veracruz; ya andan en campaña (+Video)

Prevalece la ignorancia, discursos de odio y de falta de respeto a los derechos humanos





Aunque las actuales autoridades ejecutivas, legislativas y de justicia, no pueden desentenderse de las funciones que aún tienen, ya no se espera mucho de ellas, pues prácticamente ya andan en campaña política, pese a que oficialmente aún no lo sea, expuso en entrevista Teófilo Cancela, historiador y presidente del colectivo Egalité et Justice (Igualdad y Justicia) de Xalapa.

De ahí que la comunidad de la diversidad sexual continuará con su lucha, pero esperando un acercamiento con las y los funcionarios que resulten electos en 2024, para continuar trabajando iniciativas y acciones que impulsen la garantía de los derechos de todas las personas independientemente de su identidad sexual.

Además, las autoridades de justicia deberán responder y dar respuesta a los crímenes de odio que prevalecen en la impunidad, acentuó.

"Tenemos que ir incidiendo, tenemos que seguir insistiendo, tenemos que, como es mi frase: ir picando piedra no para construir muros sino para construir puentes dentro del gobierno y dentro de la propia sociedad civil".





HABRÁ QUE ESPERAR A LAS Y LOS NUEVOS FUNCIONARIOS

Y es que "esta legislatura ya se fue, este gobierno estatal ya se fue, no es que yo lo diga, lo vemos en todos lados, ya hay una campaña política aunque no sea campaña, pero sí es política, por la carrera para presidente de la República, pronto la va haber para legisladores, pronto la va a haber para presidentes municipales, se van a ir destapando las cosas antes de que las leyes lo permitan. Entonces lo que hay que hacer ahorita es esperar".

Para la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, queer y más (LGBTTTIQ+), la lucha es aún larga, pues prevalece la ignorancia, discursos de odio y de falta de respeto a los derechos humanos, por gran parte de la sociedad, expuso.

MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

Debido al momento político que se vive en el estado y en el país, la comunidad de la diversidad sexual tiene un panorama complejo en la continuidad de la defensa de sus derechos humanos, pues por ahora, a pesar del elevado número de crímenes de odio en Veracruz, así como falta de garantías para derechos a la salud, laborales, entre otros, "hay más incógnitas que respuestas", pero tampoco pueden desentenderse las actuales autoridades de las obligaciones que aún tienen.