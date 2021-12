El subdirector de Comercio , Oshman Seth Escudero Ramírez , no descartó que se pueda hacer uso de la fuerza pública para evitar que se invada la vía pública por parte de comerciantes que no lo tienen permitido.

Y es que explicó que no hay autorización para vender sus productos en los alrededores de la plazuela de El Carbón, la calle Abasolo y sobre la calle Clavijero, por lo que intentarán "contener" el perímetro permitido para esta actividad en la vía pública.

Noticia Relacionada Ven barbarie con ultrajes a la autoridad en Veracruz; caen 200 a la semana por delito

"Estos comerciantes, en ánimo de reactivar la economía local y con la intención de favorecer a la feria del juguete, se les apoyaba con un espacio en Xallitic, donde normalmente hemos hecho ferias y demás, se les permite el comercio en Xallitic pero no lo ocupan y ahora están amparando ese supuesto permiso para ocupar algunos otros espacios como es Abasolo y la plazuela del Carbón, nosotros estamos tratando de contener".

Dijo que el gobierno municipal no busca la confrontación sino agotar todas las instancias de dialogo, antes de iniciar alguna acción.

"Ya se están agotando las instancias de diálogo y en su momento tendríamos que proceder a notificar formalmente y proceder al retiro en caso de que no lo hagan; me refiero a los locales que han salido frente a Plaza Clavijero, eso no está permitido".

Agregó que los toldos que pusieron en esa zona tampoco están permitidos y Desarrollo Urbano tendrá que actuar al respecto.

"Hace más o menos dos semanas se hizo un intento de notificación, a lo que los comerciantes hicieron una especie de repliegue y rechazaron la notificación, vamos a seguir intentándolo y vamos a agotar todas las instancias legales necesarias para llevar a cabo la notificación en términos normativos".