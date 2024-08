A Gabriela le cobraron "a la mala" un crédito que no abrió en BBVA de Xalapa

Gabriela, residente de Xalapa, fue víctima de un fraude telefónico en el que le sustrajeron dinero a través de una aplicación móvil de BBVA. La afectada relata que, durante la llamada, la persona al otro lado del teléfono se presentó como ejecutiva de su banco, y aunque ella nunca proporcionó su clave, la persona tenía acceso a su información personal, incluyendo su nombre completo y detalles sobre sus tarjetas de crédito y débito.

"Fueron 15 mil pesos en una tarjeta de crédito y 6 mil pesos en un préstamo que supuestamente pedí", declaró Gabriela, quien, con el apoyo de la organización El Barzón, acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) para intentar recuperar el dinero perdido.

Gabriela explicó que, al percatarse de que la llamada se había cortado al momento de la atención para ofrecerle el dinero ella intentó comunicarse de nuevo con el banco.

Sin embargo, cuando logró hablar con un representante, este le confirmó que había recibido una llamada suya y le pidió que colgara para darle seguimiento al supuesto trámite. Confiada en que la llamada era legítima debido a que provenía de una línea oficial, Gabriela siguió las instrucciones.

FRAUDE LA AFECTÓ LABORAL Y EMOCIONALMENTE

El fraude no solo le generó una pérdida económica, sino que también le causó un impacto emocional.

"Me afectó emocionalmente, las personas a las que uno les dice me criticaron por contestar una llamada del banco", expresó, añadiendo que tuvo que interrumpir sus actividades laborales para realizar los trámites necesarios ante la CONDUSEF.

A pesar de las dificultades, Gabriela decidió continuar pagando el crédito para evitar afectar su historial crediticio.

La situación se complicó cuando el banco declaró improcedente su caso, negándose a hacerse responsable por el fraude. Ante esta negativa, Gabriela recurrió a la CONDUSEF y a la asesoría del Barzón, confiando en que sus derechos como usuaria de servicios financieros serían protegidos.

"El banco me dijo que no procedía mi caso, yo creí que no procedía, pero siguiendo la Ley se puede, por eso estoy aquí, para que la gente se dé cuenta de que sí proceden las quejas ante este tipo de abusos", afirmó.

SEAN RESPONSABLES: BARZÓN

Con la intervención del Barzón de Resistencia Civil en Veracruz, encabezado por Teresa Carbajal, se logró la restitución del dinero a Gabriela. No obstante, el banco aún no ha determinado quién fue el responsable del fraude.

Al respecto, Carbajal subrayó la importancia de que la CONDUSEF y las autoridades pongan atención a estos casos, subrayando que los bancos tienen la obligación de manejar con responsabilidad los datos personales de sus clientes.

"Básicamente se exige a la CONDUSEF y a las autoridades a poner atención a este tipo de casos que no son responsabilidad del cliente y tienen la obligación, como depositarios de nuestro dinero y ahorros, de manejar con responsabilidad nuestros datos personales", reclamó la representante del Barzón de Resistencia Civil.