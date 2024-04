Fondas de Xalapa, en 'jaque' por la falta de agua

La escasez de agua en Xalapa ha puesto en jaque a los dueños de fondas, donde día con día se ven obligados a comprar garrafones para poder operar, lo que ha mermado sus ganancias.

La situación se ha recrudecido especialmente en el mercado Adolfo Ruiz Cortines, mejor conocido como ´La Rotonda´, donde el principal giro comercial es la comida. Allí, los locatarios han padecido la falta del vital líquido desde hace ya varios meses.

"Hay veces que hasta en tres o cuatro días no cae el agua y, si se acaba y no tenemos, pues a fuerza tenemos que comprarla porque sin el agua no hace uno nada; hay que lavar trastes, el piso... para todo se necesita", señaló la señora Verónica, una de las comerciantes del lugar.

De acuerdo con la locataria, en su caso llega a gastar hasta 50 pesos diarios en la compra de garrafones; sin embargo, en otras fondas el gasto incluso rebasa los 200 pesos, lo que ha mermado las ganancias hasta en un 20 por ciento.

Tal es el caso de doña Teya, en cuya fonda adquieren hasta 12 garrafones al día, a un costo de 17 pesos cada uno, por lo que resaltó que la situación ya es prácticamente insostenible.

"El agua llega una o dos veces por semana y luego no llenan los tinacos completamente", se quejó.

Cansados de esta situación, los locatarios de ´La Rotonda´ pidieron al Ayuntamiento de Xalapa enviar las pipas de agua más seguido, pues es un recurso indispensable para que las fondas puedan seguir operando de manera normal.

"Que traigan pipas a tiempo, porque luego se les llama en la mañana y la llevan ya a las 6 de la tarde, cuando está cerrando el mercado", expusieron.

Otros más apelaron a la conciencia de la población e hicieron un exhorto para cuidar este recurso natural, pues advirtieron que cada vez hay más tala de árboles, se contamina con basura y no se cuida el medio ambiente, lo que en un futuro podría acentuar la escasez del vital líquido.