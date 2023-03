Fiscalía minimiza y se burla de casos de tentativa de feminicidio: Colectiva

Los casos de tentativa de feminicidio presentados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) son minimizados, los funcionarios que los atienden se ríen de las víctimas y varios son catalogados legalmente como violencia familiar, acoso, lesiones leves o lesiones graves.

Así lo señalaron integrantes de la colectiva ´Sobrevivientes de Feminicidio´, quienes incluso afirmaron que en algunas ocasiones la FGE ha catalogado casos como robo de ganado, algo que no tiene nada que ver con lo ocurrido.

"El Estado es omiso, no crea data porque no nos cuenta, entonces no existimos (...) Tenemos compañeras que de verdad han sido sus ataques espantosos y las ponen como ´robo de ganado´ y ni ganado tienen, explíquenme ese tipo penal", señaló Ana Valderrama, integrante de la colectiva.

Ana reconoció que no existe una estadística exacta sobre el número de mujeres que han sobrevivido a una tentativa de feminicidio. Aunque uno de los factores en común en cada caso es el temor con el que viven las sobrevivientes.

"Las sobrevivientes le tenemos miedo a nuestra propia sombra, muchas de nosotras tenemos al agresor todavía afuera, no está en la cárcel", mencionó ante la inseguridad que viven diariamente y la falta de garantías para gozar de medidas cautelares.

A su vez, dijo que quienes viven este tipo de agresiones no son tomadas en cuenta de la misma manera que víctimas donde hay signos visibles de la violencia que sufrieron.

Las sobrevivientes podemos tener heridas horribles en el cuerpo como la violencia ácida, podemos haber sufrido asfixia que muchas veces no deja muchas huellas, armas blancas, de fuego. Pero también hay sobrevivientes que no tienen ni un rasguño, aunque les dispararon a quemarropa con armas exclusivas del Ejército".

Urge atención

Ante esta situación, la activista consideró de vital importancia que las autoridades definan el tipo penal de tentativa de feminicidio, pues gran parte de los casos no son atendidos ni investigados como debería de ser.

"Nos gustaría saber cómo le hacen, porque las razones de género están ahí, son ocho y no tienes que cumplir las ocho para que se considere feminicidio en grado de tentativa. Pero siempre la minimizan, la hacen menos", reiteró.

Este viernes las integrantes de ´Sobrevivientes de Feminicidio´ dieron a conocer una campaña de recaudación de fondos para la creación de un libro en el que algunas víctimas puedan narrar e ilustrar sus experiencias, a fin de visibilizar la violencia que padecen las mujeres en Veracruz y el resto del país.

La iniciativa puede ser impulsada por el público en general mediante donativos que se podrán realizar a lo largo de todo el mes de marzo, a través de la página de internet hipgive.org, perteneciente a una asociación de hispanos en Estados Unidos que busca incentivar la donación a proyectos de incidencia social.