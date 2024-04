"Fiscalía debe dar resultados, justicia alcanzará a los Yunes": Manuel Huerta

Los Yunes, lejos de seguir con la campaña de odio, deberían resolver su situación legal, pues la justicia los llamará a cuentas en cualquier momento, indicó el candidato de Morena al Senado de la República, Manuel Huerta.

"La Fiscalía debe estar investigando todas estas acusaciones, ya de muchos años, sobre todo en el caso de Veracruz, de los que, pues están en una carpeta azul".

Recordó que "esos datos que involucran el desfalco al ISSSTE, el robo de las pensiones, implica el sector educativo, todo lo que la misma Elba Esther se queja y acusa, todo esto es parte de lo que debería ser parte de los resultados de la Unidad de Inteligencia Financiera".

Manuel Huerta enfatizó que Yunes Linares y sus hijos deberían tener vergüenza y enfrentar a la justicia, pues tarde o temprano deberán rendir cuentas por el desvío de recursos a su paso por las administraciones Federal, Estatal y Municipal.

En ese sentido, lamentó que se ha tardado los resultados por las Fiscalías en las denuncias que se han interpuesto contra los Yunes, señalados de desvíos desde el ISSSTE, el Gobierno del Estado de Veracruz cuando desapareció más de mil millones de pesos del programa de video vigilancia, "al igual que los hijos, todos con denuncias y señalamientos de malversación de recursos en las administraciones municipales que han encabezado".

"Todo este debería de ser parte de los resultados de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, he estado diciéndole a los del Estero Azul que nos digan dónde está la visa, que nos digan si están visitando Miami, Estados Unidos, como iban antes, si ya no los dejan entrar, no vaya a ser que vaya a ocurrir que pase lo que a García Luna que de repente ya nos informen que los tienen presos en Estados Unidos y aquí la justicia no haya actuado en tiempo y forma".

LA CORRUPCIÓN DE LOS YUNES

Resaltó que el argumento de que han vivido en el Estado desde hace cien años solo sirve para calcular el grave daño que le han hecho al estado y al país entero.

"Eso es parte de lo que ellos han buscado, todos ellos van al amparo de los fueros constitucionales, eso no los va a eximir de entregarle cuentas a la justicia, finalmente ya la sentencia pública está hecha, imagínense ahorita querer justificar 100 años de una familia que se ha dedicado a robar y a medrarle al pueblo, deberían de pedirle perdón a los veracruzanos, deberían de tener vergüenza, es lo que deberían de tener", enfatizó en entrevista al recorrer el mercado La Rotonda, en Xalapa.