FGE-Veracruz acusa mordaza de jueces federales en audiencias cruciales

La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, afirmó que jueces federales están limitando la voz de la Fiscalía en estas audiencias, lo que afecta la posibilidad de mantener en prisión preventiva a los detenidos, incluso en casos donde se considera necesario

Al confirmar que impugnarán dichos fallos de la justicia federal, en los que se determina la medida variar cautelar que se aplicará a los imputados, la fiscal expresó su inquietud en relación con las restricciones impuestas a los fiscales en las audiencias.

"Esas resoluciones federales ni siquiera permiten el uso de la voz a la Fiscalía, en esas audiencias que se determinan".

CRITICA A MEDIOS

La fiscal general enfatiza que, en las decisiones de los jueces federales, se exige al Juez de Control llevar a cabo una resolución en audiencia sin darle oportunidad a la Fiscalía de presentar sus argumentos.

En cambio, sostiene que los jueces federales obligan al juez local a dictar medidas distintas a la prisión preventiva, incluso en casos donde la prisión oficiosa o domiciliaria serían justificadas. Esta dinámica, según Hernández Giadans, plantea preocupaciones significativas en términos de justicia y seguridad.

Aseveró que es falso lo que se dice en el sentido de que la Fiscalía General de Veracruz no pudo argumentar las bases para mantener la prisión de los detenidos, como se ha expuesto en medios de comunicación.

"Es muy grave. Defiendo el trabajo de la trilogía porque es falso lo que muchos medios han querido hacer ver; no es una deficiencia, al contrario, no han declarado inocente a nadie, lo único que se está debatiendo es la medida y a la Fiscalía no dan derecho de voz para defender la justificada es muy grave".