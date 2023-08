Acusan a FGE de irregularidades en caso de Gloria Cházaro

La muerte violenta de la teniente de fragata Gloria Carolina Cházaro Berriel el pasado 10 de junio en Veracruz sigue generando cuestionamientos a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Veracruz.

Familiares de Cházaro Berriel continúan alzando la voz, señalando que el organismo autónomo incurrió en omisiones que podrían comprometer la resolución del caso y contradiciendo a la propia fiscal general, Verónica Hernández Giadáns.

Concretamente, acusan que no se cumplió con la recolección de evidencias cruciales, como muestras de uñas, dientes y fluidos del cuerpo de la víctima, lo que genera preocupación en la familia, quienes plantean que estas circunstancias pueden dificultar la determinación precisa de las circunstancias que rodearon su muerte, pese a que se clasificó como suicidio.

"Ese mismo día ellos debieron tomar evidencias de las uñas de Carito, debieron tomar evidencia de sus dientes, de fluidos y debieron proteger sus manos con bolsas de papel, cosas que no hicieron", criticó Eduardo, hermano de la fallecida.

Vivió violencia

Un factor adicional es la relación entre Gloria Carolina Cházaro Berriel y su pareja, Octavio Capetillo. Amigos y familiares aseguraron que, antes de su trágico fallecimiento, Cházaro Berriel sostuvo una discusión acalorada con Capetillo.

Señalaron que Capetillo estaba casado con otra mujer mientras sostenía una nueva relación con Cházaro Berriel, añadiendo que la joven tenía la intención de poner fin a la relación debido a la falta de seriedad y compromiso de su pareja.

"Ella me dijo que ya estaba cansada de esa relación, que ya iba a terminar su relación porque ella no le veía ningún futuro, que no era nada serio porque él ni siquiera se había divorciado", relató Eduardo Cházaro, hermano de la teniente.

Las cámaras de vigilancia registraron la presencia de Capetillo en las inmediaciones de la residencia de Cházaro Berriel la noche en que esta fue encontrada sin vida. Esta información ha llevado a cuestionar si Capetillo habría sido la última persona en ver con vida a la teniente antes de su muerte.

La secuencia de eventos y la evidencia disponible sugieren que se requiere una investigación exhaustiva y minuciosa para esclarecer lo sucedido, sobre todo cuando se desconoce el paradero de Capetillo.

En este contexto, la Secretaría de Marina (SEMAR) anunció que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de llevar a cabo las investigaciones sobre la muerte de Gloria Carolina Cházaro Berriel.

Lo anterior a pesar de que la fiscal Verónica Hernández Giadáns afirmó que se aplicó el protocolo para feminicidios desde el inicio de la investigación, pero los familiares y amigos de la víctima exigen que se realice una pesquisa a fondo.

"Por secrecía no puedo dar mayor información, pero en efecto es una carpeta de investigación que se inicia como un presunto suicidio. Se aplicó el protocolo de feminicidio, como en cualquier muerte violencia de mujer, suicidio es una forma de una muerte violenta. Se aplica, sin embargo, hasta ahorita no hay ningún otro indicio que nos lleve a pensar que se trató de otra cosa", declaró el pasado 24 de julio Hernández Giadáns.