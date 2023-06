Fernando Yunes, sin solventar observaciones millonarias: Orfis

El ex alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez aún no ha logrado solventar las observaciones millonarias de las cuentas públicas 2020 y 2021, donde resalta la contratación de una empresa que pagaba parte de la nómina y de la cual no existe ni siquiera un listado de beneficiados.

Para la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos señaló que su juicio se trata de un asunto que estaba maquillado por parte de la pasada administración municipal.

Si bien, reconoció que representantes de dicha ex administración, han estado llevando documentación para intentar solventar esa irregularidad, hasta la fecha no han logrado hacerlo, pues dichas pruebas aún están siendo evaluadas para verificar su valor.

Cabe precisar que el Órgano de Fiscalización Superior detectó en la cuenta pública 2020, que en el gobierno del panista Fernando Yunes Márquez se hizo un pago de 37 millones de pesos por concepto de "servicio de administración de Plan Privado de Pensiones, Asesoría Jurídica, Contable y Financiera", a la persona moral Laynher Estevia, S.A. de C.V.

Sin embargo, no se presentó evidencia de la justificación de las erogaciones realizadas, que dé certeza de la aplicación del recurso, en donde se comprueben los trabajos realizados.

En la cuenta pública 2021, ocurrió lo mismo, aunque el monto alcanzó casi los 40 millones de pesos, y en ambos casos, el ex alcalde porteño no ha logrado solventar las irregularidades que le detectaron.

Sobre esta situación, la auditora general indicó que el ayuntamiento de Veracruz en dichos años, contrató a una empresa, la cual se comprometía a otorgar beneficios de esquemas de previsión social.

En el trabajo de auditoria, dijo, se logró detectar que ni siquiera había un listado de personas a las que supuestamente se les estaba pagando "a mi juicio estaba maquillado, yo lo que vi fue esquema de simulación".

Desde entonces, mencionó, representantes de ese gobierno han estado llevando documentado al Orfis para tratar de solventar, pero hasta el momento, refirió no han logrado validarse tales pruebas.