Ferieros de Veracruz se manifiestan; exigen apoyo al Gobierno

Por algunos momentos, integrantes de la agrupación Ferieros Unidos del Estado de Veracruz cerraron el centro de Xalapa por algunos minutos para solicitar el apoyo de los gobiernos federal y estatal luego de que se quedaran sin empleo.



Recordaron que desde el pasado 12 de marzo dejaron de trabajar dado que se cancelaron las ferias y carnavales patronales en el estado debido a la contingencia por el COVID-19.



"Necesitamos un apoyo de los que brinda el gobierno federal y estatal, traemos un oficio redactado para que nos tomen en cuenta porque no tenemos sindicato ni nada de eso", dijo Henry Landa uno de los afectados.



Agregó que de ellos dependen también varios trabajadores y familias que no se pueden dejar en la indefensión.



"Somos más de 200 que trabajamos en ferias y carnavales, pura gente de puestos de carnitas, churros, juegos mecánicos, pizzas, panaderías que trabajamos en las ferias y carnavales del estado de Veracruz", dijo.



Asimismo, refirieron que en este momento no cuentan con otra fuente de ingresos para mantener a sus familias, "ya no tenemos que comer, ya no hay. Lo que había guardado se acabó por eso venimos a manifestarnos".



Los manifestantes llegaron con un oficio para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en el que solicitan ser considerados en los programas en los que se busca beneficiar a los sectores más vulnerables dentro de la contingencia sanitaria.