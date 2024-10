¿Fan de Los Beatles? En Xalapa, alistan concierto en homenaje al cuarteto de Liverpool

Xalapa es una ciudad reconocida por ser un espacio abierto para la cultura, las artes y la música; es en ese contexto que el próximo 20 de octubre se llevará a cabo un concierto único en su tipo y el cual está dedicado a Los Beatles.

Se trata del concierto Let It Be... Xalapeños Ilustres rumbo a Abbey Road, el cual se llevará a cabo en la sala anexa de Tlaqná, espacio que es casa de la Sinfónica de Xalapa.

Así será el concierto homenaje a Los Beatles en Xalapa

Esta presentación correrá a cargo del Coro de la universidad Veracruzana, el cual interpretará varias canciones del legendario cuarteto de Liverpool.

"En este evento, el público disfrutará un tributo a la música de John, Paul, Ringo y George (The Beatles) en un concierto inolvidable a cargo de las voces del Coro UV, que te llevará en un viaje por el repertorio más famoso de la icónica banda inglesa".

Los boletos para el concierto Let It Be... Xalapeños Ilustres rumbo a Abbey Road ya están a la venta a través del sitio empresasuv.compraboletos.com con precios que van de los 100 a los 120 pesos por personas.

Además, si eres estudiante o cuentas con credencial de Inapam podrás hacerte acreedor a un descuento del 20 por ciento; para ello "deberá enviar la credencial al WhatsApp 228 125 8610 o por mensaje privado a las redes sociales de Fundación UV o Difusión Cultural UV".

El concierto Let It Be... Xalapeños Ilustres rumbo a Abbey Road se realiza en el marco de los 55 años del lanzamiento del icónico álbum Abbey Road, el cual incluye temas como Come Together, Oh! Darling, Something, Here Comes the Sun y Octopus´s Garden.

La presentación se llevará a cabo el día 20 de octubre a las 12:00 horas en la sala anexa de Tlaqná, ubicada dentro del complejo de la USBI en la zona universitaria de Xalapa.