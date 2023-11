Familiares de desaparecidos 'siguen en la lucha', continúan protesta en el Centro de Xalapa

Las desapariciones en México no cesan y han escalado hasta convertirse en una crisis que desborda a la sociedad y a las organizaciones civiles.

Ante ello, la Comisión Nacional de Búsqueda señala que Veracruz, es uno de los estados con mayor índice de personas desaparecidas. Siendo Xalapa uno de los municipios que encabeza la lista de focos rojos seguido de Coatzacoalcos, Córdoba, Acayucan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Boca del Río, Coatepec y Cosoleacaque.

Por esta razón, 30 colectivos de familiares con personas desaparecidas, tomaron el Palacio de Gobierno en el Centro de Xalapa, y bloqueando la vialidad.

Con consignas de "No somos uno, no somos 10, gobierno, cuéntanos bien" "Hijo escucha, tu madre está en la lucha", los familiares exigen al gobierno de Veracruz que atienda a sus peticiones, realice avances en las carpetas de investigación y no de por cerrados sus casos.









Se trata de 12 puntos específicamente dirigidos al gobierno estatal, a la Fiscalía General de Veracruz y a la Comisión Estatal de Búsqueda, instancias a las que reclaman la falta de resultados.

Debido a dicha protesta, integrantes de los colectivos fueron atendidos por el Subsecretario de Gobierno, Yair Ademar Domínguez, quien escuchó las demandas y aseguró que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se encuentra en la apertura de entablar un diálogo con ellos, por lo que les planteó programar una reunión junto a las demás instituciones involucradas, a fin de otorgarles una respuesta.

A pesar de las palabras del funcionario, los colectivos de familiares de personas desaparecidas continúan tomando el Centro de Xalapa, sin permitir el acceso a la vialidad, pues exigen la presencia del gobernador de Veracruz.