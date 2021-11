faltan_justicia_y_verdad_en_casos_de_desaparecidos_en_veracruz,_claman_familiares

Acusan falta de justicia y de verdad, por lo que piden un actuar más claro de las autoridades.

En conferencia de prensa, lamentaron que es elevado el número de personas desaparecidas. Pero no se trata solo de números; "son personas, cada una con una historia y seres amados que les buscan, que esperan su retorno, que les esperan".

Por ello, en el marco del Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las madres de personas desaparecidas dijeron sentirse agraviadas, violentadas, por lo que con fotos e imágenes, así como cine documental, de sus hijos e hijas desaparecidos, buscarán mediante un memorial sensibilizar a la población y recordar a los gobiernos que faltan personas, falta encontrarlos.

El memorial busca "que nuestros hijos no sean olvidados, hacer conciencia y hacerles saber que ellos tienen una familia que los sigue esperando", manifestó Fabiola Pensado, quien busca a su hijo Argenis Yosimar Pensado, desaparecido desde marzo de 2016 en Xalapa.

"Levantamos la voz y exigimos a las autoridades, al gobierno, que hagan realmente su trabajo (...) Ya que pare esto", expresó la señora Beatriz Torres, quien busca a su hijo Manuel, desaparecido en 2016 en el estado de Jalisco.

Asimismo, la señora Fabiola Pensado llamó a las autoridades para trabajar en la búsqueda de personas desaparecidas, esclarecer los casos y lograr "verdad y justicia".

"No hay justicia porque no hay verdad, al no haber investigación, al no haber una búsqueda real no hay planes de búsqueda, no hay líneas de investigación; al no haber investigación no sabemos qué pasó con ellos, y al no haber verdad mucho menos justicia. Son muy poquitos los casos que llegan a ser judicializados", acentuaron.

Hasta ahora no hay reuniones con las autoridades estatales, por lo que demandaron atención e investigación para encontrar a sus hijos.