Falta dar mayor impulso a vocación científica de las mujeres

En el evento G-TECH (Género, Tecnología, Ciencia y Humanidades), un Programa Virtual de Fomento a las Vocaciones Científicas en Mujeres, lamentó que a nivel mundial se promueve la idea de que la inteligencia es más común en hombres.

Noticia Relacionada Corredor Transístmico contrarrestará efectos negativos de la pandemia

"Las niñas a partir de los seis años comienzan a verse menos talentosas en comparación con los hombres, es un estudio del 2017", expresó.

Asimismo, refirió que los estereotipos de género contribuyen a que un menor número de mujeres estudie carreras relacionadas con la ingeniería por los prejuicios que existen.

Expuso que el programa G-TECH no sólo comprende un ciclo de conferencias magistrales, sino que también contempla la realización de una investigación en todo el estado para conocer las motivaciones y las barreras que tienen las mujeres para estudiar una ingeniería o estar en las áreas de ciencias y matemáticas.

Este miércoles, en el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, la veracruzana Luz Miranda Atilano Herrera, la astronauta análoga más joven del país, impartió la conferencia "Cultivando sueños que nos lleven a las estrellas".

En entrevista lamentó que el machismo ha influido en que mujeres y niñas no se involucren en el ámbito científico, porque aún hay familias donde los padres creen que esos temas son solo para hombres.

A sus 21 años participó en una misión análoga en Polonia, país de Europa Oriental, donde realizaron experimentos con otros estudiantes destacados de distintas universidades del mundo, como de Italia, Portugal, Irlanda y España.

"Todavía hay mucho machismo aquí en México lamentablemente y existen muchas situaciones en donde los padres no permiten que las jóvenes estudien ingeniería porque creen que son trabajos para hombre", dijo la alumna de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

De ahí que destacara la importancia de la realización de eventos que permitan la divulgación de los trabajos de la mujer en materia de investigación científica. La joven participó en áreas de investigación astrobotánica como parte de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

"Falta que se hagan más eventos de este tipo, que se busque visibilizar más el trabajo de la mujer pues he visto que las mujeres no tienen problema en querer involucrarse en este campo, pero muchas veces no lo hacen porque lo desconocen".