Extitular de SSP de Yunes no está vinculado a proceso por videovigilancia: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que, debido a las irregularidades por el fallido Sistema Estatal de Videovigilancia del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, ya hay exfuncionarios vinculados a proceso penal.

Esto debido a que, a la fecha, la mayoría de las cámaras siguen sin funcionar como fue garantizado por el gobierno del PAN-PRD y la empresa Comtelsat.

Sin embargo, el Ejecutivo estatal descartó que a la fecha esté vinculado a proceso Jaime Téllez Marié, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Yunes Linares, apuntando que se trata de funcionarios menores "o de más abajo".

Incumplimiento

Respecto a la empresa Comtelsat, el mandatario también confirmó que sigue sin cumplir con el acuerdo que gestionó con su administración para la instalación de todos los equipos de videovigilancia que fueron contratados.

"No lo ha cumplido, eso es por un lado la empresa, que dicen que se les dio una parte del dinero, ellos dicen que no todo, por eso también exigen, pero se demostró que hubo un contrato en el que se establecieron ciertas cláusulas que tenía que ir cubriendo la empresa.

"Para no llevarnos una demanda de años, sin las cámaras funcionando, dijimos vayamos a un acuerdo y hacer funcionar algunas que nos interesan a nosotros", indicó el mandatario.

DARÁN INFORME DETALLADO

García Jiménez adelantó que, en próximos días, posiblemente el próximo lunes, presentarán un informe respecto al avance en la instalación de las cámaras de vigilancia en las diferentes regiones de la entidad, aunque apuntó que prácticamente el progreso quedó en el 30 por ciento.

"El 30 por ciento, pero no han avanzado más, pero tenemos que seguir presionando a la empresa para que el avance sea más sustancial", mencionó.

Añadió que se presentaron diversas denuncias por parte del Gobierno estatal y el Órgano de Fiscalización Superior, aunque debido a que se emplearon recursos de índole federal, también se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

"Hay denuncias y estamos sujetos ya, algunos vinculados a proceso, pero con firma periódica", apuntó el mandatario veracruzano, mencionando que se trata de un presunto fraude de mil 400 millones de pesos y en su mayoría por desvíos de recursos federales.

DENUNCIA DE ASF

Este medio informó que, recientemente, la ASF procedió penalmente ante la FGR por el fallido Sistema Estatal de Videovigilancia, que está por cumplir 5 años sin funcionar.

El órgano dirigido por el auditor superior, David Colmenares Páramo, procedió por primera vez penalmente ante irregularidades detectadas en una cuenta pública del bienio del PAN-PRD en la entidad, concretamente por la fallida adquisición y puesta en marcha de las cámaras de monitoreo.

En su auditoría de cumplimiento del 2018, la ASF detectó diversas irregularidades en el manejo de 350 millones de pesos y se destacó que el sistema debía estar funcionando desde el 16 de agosto de 2018, según el contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV fue calificado como "no óptimo", pues los equipos no funcionaban o no recibían señal.