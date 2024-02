Exjueza Angélica Sánchez, insiste en que sufre persecución política: "Fiscalía es malévola"

La exjueza Angélica Sánchez insistió en que sufre persecución política, esto al argumentar que se le volvieron a imputar los mismos delitos.

Al respecto, calificó como "malévola" la actuación de la Fiscalía del Estado de Veracruz, quien entrega nuevas órdenes de aprehensión hasta que la persona detenida es liberada.

Asimismo, expuso que, en ese sentido, los jueces son presionados para fallar como les indica la Fiscalía, por lo que dijo que no deberían coordinarse el Poder Judicial y la Fiscalía, sino cada instancia cumplir con sus funciones.

"El pasado 12 de febrero fui vinculada nuevamente por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, por los cuales había yo sido vinculada también en el mismo proceso penal en junio del año pasado, entonces me volvieron a vincular por los mismos delitos. Esto yo lo tomé como una represalia del gobierno actual, porque tenemos interpuesto un recurso de revisión contra la vinculación a proceso de junio del año pasado, un recurso de revisión que tiene que revisar un Tribunal Colegiado, no se ha resuelto. El recurso se interpuso en tiempo y forma".

Sin embargo, dijo, la petición de la Fiscalía "fue que nuevamente me imputaran los mismos hechos y el juez accedió así, y dijo sí es procedente lo que está pidiendo la Fiscalía".

MALÉVOLO, PRESENTAR NUEVAS ÓRDENES DE APREHENSIÓN AL SALIR, COMO A WINCKLER, REFIERE

Angélica Sánchez, ex jueza y ahora aspirante a legisladora federal por Movimiento Ciudadano (MC), insistió en que el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) es indebido, pues dijo que no tan sólo a ella, sino a otros ex funcionarios, les han dictado nuevas órdenes de aprehensión al salir, cuando se va resolviendo su proceso.

"No tan sólo se lo están haciendo a Jorge Winckler sino a cualquier persona que está por salir del reclusorio ya sea porque haya purgado una condena, ya sea porque le otorgaron un amparo, afuera del reclusorio ya lo están esperando con nuevas órdenes, entonces esto es bastante malévolo, yo así lo estoy clasificando, como algo malévolo, porque si una persona tiene diversas órdenes de aprehensión, por qué no se las dan a conocer cuando están privados de su libertad (...) No sólo se lo hacen a Winckler, él porque es un personaje, pero se lo hacen a muchísima gente".

Dijo.

De ahí que agregó que los jueces, a quienes dijo considerar, son presionados por la Fiscalía para emitir dictámenes que acuerdan y emitir nuevas órdenes de aprehensión cuando se obtiene la libertad.

Angélica Sánchez dijo buscar limpiar su nombre por valentía y honor, por sus hijos y su propia persona.