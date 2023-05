SIEV pide que incremento salarial aplique para todos los maestros de Veracruz

El secretario general del Sindicato Integrador de la Educación en Veracruz (SIEV), Enrique Cruz Canseco pidió que se respete el acuerdo de paridad para que los maestros estatales y federales reciban el incremento salarial del 8.2 por ciento.

Indicó que el primer pago a realizarse corresponderá al retroactivo que se generó desde el 1 de enero. Aunque dijo confiar en que posteriormente se empiece a reflejar el incremento en el salario y las prestaciones de los docentes del estado.

"No importa que se pague después pero que se pague la misma cantidad, que es el 8.2 por ciento", indicó el líder magisterial, quien no descartó emprender acciones junto con su organización en caso de que el salario de sus agremiados no aumente.

Y es que consideró que, independiente a lo dicho por los titulares de Educación y Finanzas del estado, el gobierno de Veracruz ya debería estar preparado para los ajustes salariales que cada año se realizan en favor del magisterio.

"Nosotros confiamos en el diálogo, apostamos siempre a la concertación. Pero si vemos que hay resistencia tendremos que optar por otras medidas para exigir que se respete".

Cabe mencionar que después de seis años de su creación, el SIEV obtuvo la clave 3N que le faculta realizar adhesiones con los trabajadores de la educación que deseen formar parte de la organización sindical.

Ante ello, este miércoles se dio a conocer al personal federal que ya puede integrarse al sindicato para ser representados con el compromiso de defender sus derechos laborales.