Exhorta PC de Xalapa a tomar medidas preventivas por árboles navideños

Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de las y los ciudadanos, la Dirección de Protección Civil Municipal exhortó a la población a tomar medidas preventivas al instalar árboles de Navidad.

De acuerdo con Luis Sardiña Salgado, el titular de la dependencia, es importante seguir las recomendaciones y evitar incidentes mayores que pongan en riesgo la integridad de los xalapeños durante la temporada navideña.

El funcionario municipal detalló que algunas recomendaciones son: Colocar el árbol de Navidad alejado de calefactores o estufas; revisar que los contactos no estén sobrecargados o dañados; antes de salir de casa cerciorarse de que las luces estén apagadas y utilizar luces navideñas de bajo consumo de energía.

También hizo hincapié de no usar adornos y luces que puedan recalentarse; no saturar las instalaciones eléctricas y no colocar velas encendidas como parte de la decoración.

Otras recomendaciones

Por último instó a los conductores a respetar los límites de velocidad y brindar mantenimiento a sus automóviles si visitan los ranchos silvícolas: "Hay que ir con cuidado, temprano y bien abrigados; llevar bien afinados sus autos para evitar una emergencia mayor, y regresar a buena hora", concluyó.