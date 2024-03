Exhiben a financiera en Xalapa por altos préstamos a jubilados ¡Cuidado!

Las financieras son entidades prestadoras de servicios a las personas económicamente activas que requieren algún tipo de prestación, que van desde el área de banca, valores y seguros. Su finalidad es obtener recursos para luego realizar inversiones.

Son mejor conocidas como proveedor de créditos, seguros, entre otras actividades financieras. Es por esta razón que resultan tan importantes en la sociedad, pero, se debe tener cuidado, pues algunas caen en los altos prestamos, llegando a ser casi imposibles de liquidar.

Tal es el caso de la financiera Préstamo Feliz, ubicada en la calle Ignacio de la Llave, colonia Salud, cuya finalidad es realizar préstamos sólo a personas pensionadas que trabajaron para el IMSS, el ISSSTE, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Para otorgar los créditos piden los siguientes requisitos: comprobantes de domicilio, credencial de elector, la copia de la nómina de los dos últimos meses y dos estados de cuenta de la institución bancaria donde se deposita la pensión.

Recientemente fueron algunos pensionados, del IMSS e ISSSTE, quienes exhibieron a esta institución, pues denuncian que supuestamente, por meses les ha descontado de sus pensiones, tras otorgarles préstamos que resultaron impagables.

Tras dejar de pagar su deuda, debido a las altas tasas de interés, mencionan que han recibido amenazas para embargarles sus sueldos y desalojarlas de su vivienda. Además, aseguran que en más de una ocasión les "vaciaron" sus cuentas de banco para "cubrir" el pago quincenal del préstamo, y actualmente enfrentan un proceso legal ante juzgados para defender su patrimonio.

"Me metí en esto por la necesidad. Tenía una situación personal muy difícil y yo ya no veía cómo resolverlo. Me dicen de esta financiera. Ya ni el arrepentimiento vale, y ahora que estoy metida en esto, ya solo busco salir de la mejor manera".

Señalan.





Jubilados explican que para resolver su situación, han tenido que recurrir a asesorías por parte de El Barzón de Veracruz, el cual les ha permitido tener una opción legal para salir de sus deudas y que ello no les implique sacrificar el dinero para sus necesidades básicas.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de enero a junio del 2023, recibieron un total de 43 mil 191 quejas por presuntos abusos de financieras. Estas cifras ubican a dichas instituciones de crédito como las segundas con el mayor número de denuncias.









En el primer semestre de este año, la Condusef emitió 644 sanciones por un monto de 13 millones 793 mil pesos.

















Por otra parte, estas entidades se han sumado a la innovación tecnológica, haciendo crecer sus actividades y relevancia. Es así que han surgido las herramientas digitales, donde por medio de las aplicaciones bancarias son las máximas representantes. Éstas permiten que los usuarios accedan a los servicios financieros a través de sus dispositivos, sin necesidad de que tengan que acudir a una sucursal para atender sus necesidades, pero se debe tener cuidado y se recomienda contar con asesoría legal.