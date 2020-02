Exhiben a diputado entorpeciendo levantamiento de cuerpo; avanza desafuero

El legislador alude a la encargada de la Fiscalía General del Estado , Verónica Hernández Giadans, a quien asegura no conocer.

"No más conocen a la Fiscal (Verónica Hernández Giadáns). Yo ni la conocía, fue una idiotez realmente poner a gente idiota en ese tipo de cargos es una vergüenza. (...) Es mi pariente (el fallecido), es mi familia, y si no ahorita nos lo vamos y si hay que llevarse a alguien, me van a llevar a mí, a ver qué hace la idiota de la Fiscal".