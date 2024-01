Exhibe médico veracruzano presunto fraude de Super Autos Xalapa

Arturo Hernández Esquivel, médico veracruzano, denunció posible incumplimiento y el presunto fraude del cual señala ha sido objeto por parte de la empresa Super Autos Xalapa S.A de C.V, conocida como Ford Xalapa.

El afectado asegura que, en el mes de septiembre del 2022, adquirió una camioneta Territory, sin embargo a los dos meses, sorpresivamente se detuvo.

"A los dos meses que me fue entregada la unidad empezó a presentar fallas, de inmediato fui a la agencia para que respondieran, estuvo por varias semanas y me fue entregada con más fallas".

Arturo Hernández Esquivel, asegura que su camioneta ha estado en múltiples ocasiones en el taller de la agencia Ford Xalapa, lo cual ha ocasionado gastos adiciones a su familia, para su transporte a las escuelas de sus hijos y aparte a su trabajo.

El medico refiere que en su momento la agencia con el fin de venderle, le aseguraban era una camioneta garantizada y por demás probada, sin embargo en la realidad ha sido un calvario el cual ha tenido que pasar.

El oftalmólogo, afirma que, ante esta violación a sus derechos como cliente de una empresa comercial, decidió presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor, sin embargo al pasar seis meses, al llegar el día de la audiencia, solo fueron diez minutos los cuales la autoridad federal le dio su lugar a la empresa automotriz, aún con todas los abusos que han cometido en su contra.

"En PROFECO me hicieron esperar seis meses, y la audiencia no duró ni diez minutos en la cual el representante de Ford, ni siquiera se presentó, tomo la diligencia por teléfono y cuando yo entré al privado de la procuraduría ya se había tomado la decisión que la empresa no iba a conciliar".

La unidad tiene un costo de más de 700 mil pesos, cabe mencionar que el cliente no ha dejado de pagar ni un solo mes, sin embargo la respuesta de la agencia Súper Autos Xalapa, S.A. de C.V. ha sido nula , con lo que el médico especialista sospecha ser objeto de un fraude con todas las agravantes.

Hernández Esquivel hace un llamado a las autoridades federales y estatales, a que tomen cartas en el asunto de esta situación, ya que se presume puede haber otras personas más que estarían siendo violentadas en su derecho como clientes por parte de esta empresa.