Exhibe a cafetería de Xalapa por darle chocolate; es alérgica

Una clienta del Chulo Café en Xalapa denunció a través de sus redes sociales la falta de cuidado y atención hacia su alergia al chocolate por parte del personal. Según el relato de la clienta, ella pidió un frappé capuchino natural, pero le fue entregado decorado con chocolate.

Al hacer saber al personal del café sobre su alergia al chocolate, se le informó que así se hacen los frappés en Chulo Café.

La clienta solicitó que le cambiaran por uno sin chocolate y preguntó a la mesera si el nuevo frappé contenía algo de chocolate, a lo que se le aseguró que no. Después de pagar la cuenta, la clienta notó que le habían cobrado los dos frappés.

A pesar de esto no hizo ningún reclamo y salió del café. Fue hasta que estaba en el taxi que se empezó a sentir mal, con picazón en el cuerpo y la cara roja y caliente. Al revisar su frappé, encontró una galleta con chocolate enterrada en él.

INDIGNACIÓN EN REDES

La cliente hizo público su relato para crear conciencia sobre la importancia de tomar en serio las alergias alimentarias y el cuidado en la elaboración de alimentos en restaurantes. "Es mi salud, es mi vida con la que juegan y no se me hace justo que no lo tomen en serio", señaló la cliente.

Chulo Café respondió al incidente mediante un comunicado oficial en el que asumieron su responsabilidad como empresa y anunciaron la remoción del empleado encargado de la barra, así como la implementación de capacitaciones intensivas para todo su personal.

También buscaron establecer comunicación con la cliente afectada para pedir disculpas y dar seguimiento al caso.

La empresa reconoció el valor de las críticas y comentarios de sus clientes, y reiteró su compromiso de ofrecer "una experiencia chula", accesible y amigable para todos los visitantes.