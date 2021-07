Exempleado de la Secretaría de Salud denuncia despido injustificado por padecer Covid

Por esta razón lamenta que está a punto de perder su casa, y ya empeño todos sus bienes debido a que no encuentra trabajo.

Por esta razón lamenta que está a punto de perder su casa, y ya empeño todos sus bienes debido a que no encuentra trabajo.

PUBLICIDAD

Noticia Relacionada Conferencias de Cuitláhuac, en pausa por consulta popular

El extrabajador, quien laboraba como chofer en la Secretaría, lamentó que luego de enfermar de COVID-19 no le hicieron válido su justificante médico debido a que el documento le llegó tarde.

PUBLICIDAD

En entrevista, al manifestarse afuera de los Servicios de Salid de Veracruz, el ahora desempleado clamó por su reinstalación. Narró que el 31 de marzo de este año fue notificado de su contagio, pero en abril 9 se le indicó que había sido cesado.

PUBLICIDAD

"A mí me entregó el ISSSTE mi justificante médico y en cuanto me lo entregó yo vine con la directora de Recursos Humanos a entregárselo en propia mano y me prometió que iba a hacer todo lo posible".

PUBLICIDAD

La cuestión es que Francisco Espinoza recibió dicho justificante hasta el 19 de mayo, pues en el ISSSTE le señalaron que "había muchas personas por delante" esperando el mismo documento, tardanza que derivó en su despido.

PUBLICIDAD

Francisco asegura que pidió audiencia con el propio Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, para exponer su caso pero el funcionario no lo ha recibido.