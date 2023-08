Exclusión de jóvenes en candidaturas para Morena generaría desbandada, advierte colaborador (+Video)

Allan Muñoz, xalapeño y cercano colaborador de Ricardo Monreal Ávila, advierte que la exclusión de jóvenes en las candidaturas de MORENA podría desencadenar una desbandada de figuras de este sector. A medida que se vislumbran los próximos comicios de 2024, Muñoz expone su perspectiva en cuanto a la importancia de no relegar a los jóvenes en el proceso electoral.

Originario de la Capital del Estado y con cercanos lazos al aspirante a Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y Senador con licencia, Muñoz nuevamente chocó con el dirigente del partido en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta. Este último descartó la obligatoriedad de postular jóvenes en las filas de MORENA.

Consciente de la modificación del artículo 55 Constitucional que permite postular a jóvenes a partir de los 18 años, el joven expresó su preocupación:

"No dejar de lado a los jóvenes, ya se legisló el artículo 55 Constitucional para que ahora puedas contender con 18 años por una diputación, entonces se me haría una insuficiencia, una irresponsabilidad no contemplarnos en las candidaturas".

Enfatizó en que la relevancia de MORENA como fuerza política no debe desatender al sector juvenil, especialmente considerando las mayorías obtenidas por el partido en ambas cámaras legislativas.

"Yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos por contender por la candidatura interna cuando sean los tiempos electorales para ser legislador (...) es momento de los jóvenes", declaró, aunque no descarta la opción de buscar otras fuerzas políticas si no logra la postulación dentro de MORENA, el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

En relación a la proporción actual de 5.4 por ciento de representación juvenil en el Congreso de la Unión, Muñoz considera que no refleja una "representación sensata". A raíz de esto, insta a todas las dirigencias partidistas a reconsiderar la asignación de posiciones para los jóvenes.

La omisión de este sector en las candidaturas, en opinión de Muñoz, sería equivalente a "no escuchar a un sector social muy importante".

JOVEN CON EXPERIENCIA

Con apenas 27 años, Allan Muñoz acumula cuatro años de experiencia en el Senado de la República. Se formó en el Centro de Capacitación y Formación Permanente y contribuyó en modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Economía Circular en su rol como colaborador de Monreal Ávila.

Fuera de las paredes del Senado y en sus recorridos por el Distrito X de Xalapa, Muñoz Díaz ha captado las demandas y necesidades de más de 54 colonias. Su objetivo: fomentar el comercio local y estimular la inversión.

Cabe recordar que Esteban Ramírez Zepeta, dirigente actual de MORENA en Veracruz, calificó como "iniciativa muy buena" la inclusión de jóvenes en las candidaturas. Sin embargo, subraya que el partido no está obligado a ceder espacios en la legislatura local, donde existen 50 diputados.

Este contexto surge a raíz de la modificación del artículo 55 Constitucional, realizada el pasado 11 de abril por el Pleno de la Cámara de Diputados. Dicha modificación reduce la edad requerida para ocupar cargos públicos, ampliando así las oportunidades para jóvenes.

En virtud de esta reforma, el requisito para ser diputado se redujo a los 18 años cumplidos el día de la elección, en contraste con la edad previa de 21 años. Además, se especifica que para ser secretario de Estado se precisa ser ciudadano mexicano por nacimiento, ejercer los derechos y contar con 25 años cumplidos; anteriormente, la edad mínima era de 30 años.