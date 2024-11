Ex trabajador de Limpia Pública de Xalapa exige reinstalación, fue despedido 'sin razón' desde 2020

Freddy Hernández, ex trabajador de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, se manifestó afuera del Palacio Municipal para demandar su reinstalación.

Ante los medios de comunicación detalló que su labor consistía en conducir uno de los camiones recolectores de basura.

Sin embargo, afirma que un día fue despedido sin explicación alguna, dando fin a su contrato, durante la pasada administración municipal del ex alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.

Aunque desde 2020 ha demandado su reinstalación, pero no lo ha logrado, expuso.

La urgencia de la reinstalación laboral que demanda, radica en que necesita la operación de una hernia; sin embargo, no puede acceder a la cirugía por no contar con servicio médico que, por ley, tendría en su trabajo.

A decir del señor Freddy Hernández, su petición de reinstalación laboral ha sido ignorada por las autoridades municipales, tanto de la pasada como de la actual administración.

"Yo lo que exijo es que se me reinstale en mi trabajo, que me hagan caso, necesito mi trabajo para tener el servicio médico y que me operen de la hernia, porque yo no tengo para pagar la cirugía ", acentuó.