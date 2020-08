Ex fiscales de Veracruz consiguen amparo contra posible detención

El ex fiscal general Jorge "N", así como el ex fiscal especializado anticorrupción, Marcos Even "N", consiguieron un amparo contra una de las órdenes de aprehensión que hay en su contra.

Lo anterior de acuerdo con el tablero de avisos del Consejo de la Judicatura Federal, que determinó dar su protección por la orden de captura liberada el 7 de noviembre de 2019, girada por un juez en Pacho Viejo.

Dicho juez local encontró elementos de su probable participación en el hecho tipificado como incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.

De acuerdo con el expediente un juez federal atrajo varias demandas de amparo de los exfiscales y las acumuló, determinando que es procedente otorgarles su protección.

"La Justicia de la Unión AMPARA a (...) contra los actos reclamados señalados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables indicadas en el resultando único, por los motivos expuestos en el considerando quinto respectivamente de esta resolución".

Hay que recordar que los exfuncionarios, considerados prófugos de la justicia, tienen otras ordenes de aprehensión en su contra.

Incluso en septiembre de 2019 se filtró un documento que señala que otro juez local habría girado una orden de aprehensión a ambos por el delito de desaparición forzada de personas.

Dicho documento también involucraba a Manuel "N", fiscal adscrito a la Unidad de procuración de justicia; al ex fiscal de desaparecidos y fiscal regional de Xalapa, Luis Eduardo "N", así como Roberto "N", Sergio "N", y Uriel "N".

Fue el propio gobernador, Cuitláhuac García, quien refirió que la fiscal general, Verónica Hernández, le confirmó que hasta septiembre de 2019 había 2 órdenes de aprehensión en contra del ex fiscal general.