Evita estafas en plataformas de hospedaje, elige hoteles seguros de Veracruz: Sectur

El titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), Iván Martínez Olvera, advirtió sobre posibles fraudes que puedan darse a través de plataformas digitales de hospedaje, debida a que esta modalidad no se encuentra regulada.

En entrevista, el funcionario estatal, señaló que no existe la certeza para los turistas en este periodo vacacional de que todas las ofertas que encuentren en estas plataformas sean verdaderas, por ello recomendó hospedarse con el sector hotelero.

"El hecho de que existan en la informalidad no da tanta certeza. Por eso nosotros siempre incentivamos a que busquen hoteles registrados, que no entremos a páginas que parezcan fantasiosas, que no acudamos a ofertas que son prácticamente regaladas, porque eso nos puede generar algún tipo de fraude. Por eso preferimos que estén regularizados", expresó.

BUSCA GOBIERNO DE VERACRUZ ALEJAR A TURISTAS DE PLATAFOMAS DIGITALES

De acuerdo con el secretario de turismo, para este verano se tiene proyectado una visita de dos millones y medio de turistas; hasta ahora, se tiene un registro de casi dos millones.

Ante esto, puntualizó que las familias buscan donde hospedarse y en algunos casos buscan opciones más económicas, sin embargo, esto les expone a ser víctimas de algún fraude ya que hasta el momento no existe un padrón de prestadores de servicio a través de las plataformas.

"Muy bien, la verdad es que vamos con números muy positivos. Nos hemos proyectado alrededor de 2.5 millones de turistas visitantes para el periodo vacacional. A lo que va al día de hoy, pues ya llevamos prácticamente la tercera parte y pues falta todavía un buen tramo del periodo vacacional", agregó.

Así mismo, Iván Martínez, aseguró que se ha dialogado con representantes de estas plataformas y en conjunto con la Secretaria de Finanzas y Planificación (SEFIPLAN) así como con los ayuntamientos, para que se haga un padrón donde los prestadores de servicio se registren.

Finalmente explicó que, los prestadores de servicios a través de estas plataformas digitales tienen que registrarse en un padrón y pagar un impuesto del 2 por ciento y va incluido en tarifa que pagan los propios huéspedes.