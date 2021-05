Evangélicos piden a autoridades en Veracruz poner orden en proceso electoral

"Hacemos un llamado a toda la sociedad, número uno para que salga a emitir su voto, que lo haga con todas las medidas sanitarias –por la pandemia-, es importante que la sociedad manifieste su voluntad en las elecciones y que no gane el abstencionismo (...) y también un llamado para que entendamos todos que esto es una contienda electoral, no es una guerra, no es una revolución, no es una pelea", destacó Guillermo Trujillo Álvarez.

PUBLICIDAD

De tal modo, enfatizó, pasando el 6 de junio la sociedad debe volver a la normalidad, así como los contendientes políticos, y dejar atrás las diferencias, "no caer en apasionamientos y fanatismos políticos que lleven a la violencia".

Noticia Relacionada Regresan a clases presenciales sólo 407 escuelas en Veracruz este día

Asimismo, el presidente de la Red Evangélica hizo un llamado enfatizó a las autoridades "para que garanticen la seguridad en este proceso electoral, desde ahorita, el día de las elecciones y posterior a la contienda. Es importante la seguridad y más el día de las elecciones, para que la gente salga sin miedo".

Además, las autoridades electorales deben supervisar la contienda para garantizar certeza y contribuir a un ambiente seguro, consideró el presidente de la Red Evangélica del estado de Veracruz.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD