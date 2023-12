Evangélicos de Veracruz reprochan pérdida del sentido de la Navidad

El sentido de la navidad es la celebración del nacimiento de Jesús, hijo de Dios en la tierra, por ello no debería tener un sentido material, considera el presidente de la Red Evangélica del Estado de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez.

"Tenemos que ser conscientes todos los ciudadanos de que la navidad no es una época 'x', no es una fecha 'x', no es una fiestecita simple...no es el muñeco rojo ese que anda en las pasarelas, no. La navidad es el nacimiento de Dios en la tierra buscando al hombre pecador".

Afirmó que si bien, es 'bonito' y hasta romántico el sentido que se le da a esta época, se le debe dar la importancia del sentido de la paz dado que conmemora el nacimiento de Jesús.

¿QUÉ ES LA NAVIDAD?

"¿Qué es la navidad? Nada menos que el nacimiento de Dios aquí en la tierra, no es 'x' época. Que si fue en esa época, que si fue en ese tiempo, eso no importa, lo que importa es que se célebre el nacimiento de Dios en la tierra, que se entienda el mensaje de que vino para perdonar nuestros pecados y llevarnos con Dios".

Finalmente, el representante de la Iglesia Evangélica en el estado deseo a las familias una feliz navidad, en compañía de sus seres queridos.