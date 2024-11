Estudio de tatuajes en Xalapa denuncia discriminación y mensajes de odio por vecina

Cristina Domínguez Andrade, conocida como "Dolly Pink", fundadora del estudio de tatuajes y body piercing Doll House, ha recurrido a sus redes sociales para denunciar el acoso y las actitudes hostiles que han enfrentado desde que reubicaron su estudio en el centro de Xalapa.

Según Dolly, una vecina de la zona ha manifestado abiertamente su rechazo hacia el establecimiento y hacia las personas que lo frecuentan, lo cual ha generado un ambiente tenso y lleno de comentarios clasistas y prejuiciosos.

Dolly relató que, apenas mudado el negocio, una vecina comenzó a hacer comentarios agresivos respecto al ruido generado por las remodelaciones y adecuaciones que requería el lugar para operar de acuerdo con los estándares de calidad y seguridad que el equipo de Doll House siempre ha promovido.

A pesar de que las actividades en la zona comercial están permitidas hasta las 10:00 p.m., la vecina exigió que bajaran el volumen de las herramientas desde las 8:00 p.m.

Esta molestia, sin embargo, no se limitó al ruido; Dolly compartió que la mujer ha emitido comentarios despectivos en múltiples ocasiones, sugiriendo que no eran bienvenidas en la zona y diciendo cosas como:

Comentaria con aparente alusión a la colonia Revolución de Xalapa, la cual suele recibir comentarios clasistas debido a problemas de inseguridad

Con el tiempo, la vecina continuó mostrando su inconformidad mediante notas que dejaba en la puerta del establecimiento, en las que recalcaba que "personas como ellas" no eran bienvenidas en ese vecindario. Las notas fueron subiendo de tono hasta el punto en que Dolly percibió que se trataba de discriminación directa.

La situación escaló aún más cuando la vecina decidió hacer una publicación en Facebook, en la cual empleó términos despectivos como "feminazis" y atacó tanto la apariencia física de las trabajadoras como la reputación del establecimiento.

En la publicación, también puso en duda la legalidad de los permisos del estudio, además de acusar a Dolly de consumir sustancias ilegales.

En el contexto de este conflicto, Dolly compartió una experiencia particularmente delicada debido a su situación de salud.

Dolly explicó que, tras una operación en la columna para tratar un síndrome de cauda equina, sufre de discapacidad neuromotriz que afecta su movilidad y sensibilidad, especialmente en la pierna derecha, además de una pérdida de audición provocada por otosclerosis, que requiere de una prótesis.

Debido a estas condiciones, Dolly solicitó a las autoridades correspondientes de Xalapa un espacio de estacionamiento designado para personas con discapacidad frente al estudio. Aunque el trámite duró varios meses, se logró finalmente gracias a que Dolly contaba con la documentación necesaria para demostrar su situación.

Sin embargo, la instalación del señalamiento reavivó la inconformidad de la vecina, quien cuestionó la necesidad de dicho espacio y alegó que estaba mal pintado porque supuestamente excedía los límites de la acera por unos 15 centímetros.

Al intentar dialogar, Dolly y su equipo explicaron que el señalamiento había sido ejecutado por personal de tránsito y que, si la vecina tenía alguna queja, debía dirigirla a las autoridades y no hacia ellas, ya que el área de la calle no era propiedad privada.

No obstante, la vecina continuó su hostigamiento en redes sociales, insistiendo en sus críticas.

Dolly se dirigió a su comunidad y seguidores en redes sociales para advertirles sobre los comentarios de odio y violencia verbal que habían recibido y para recordar que, aunque algunas discapacidades no son visibles, eso no disminuye el impacto que tienen en la vida de las personas.

"Es triste que algunas personas crean que todas las discapacidades son visibles, porque el hecho de que no lo sean no quiere decir que no afecten o lastimen"