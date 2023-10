Estudiantes en Xalapa claman 4% del presupuesto para la UV, sin excusas (+Video)

Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) realizaron una manifestación y marcha para sumarse a la demanda del presupuesto del 4 por ciento del estado para la casa de estudios.

La exigencia, resaltaron, es que el presupuesto se asigne a la universidad para beneficio de la comunidad estudiantil y de infraestructura.

Al grito de "no que no, sí que sí, ya volvimos a salir", "maestro consciente no se rinde ni se vende, alumno consciente no se rinde ni se vende", "educación primero, para el hijo del obrero; educación después al hijo del burgués", el contingente partió desde el Teatro del Estado, en Xalapa, hacia el centro de la ciudad.

La marcha estudiantil llegó hasta plantarse frente a Palacio de Gobierno del estado para hacer escuchar su demanda.

"Nos reunimos para exigir que a la universidad se le dé efectivamente el cuatro por cierto del presupuesto, que le corresponde (...) A nosotros nos gustaría que ese dinero se utilice para mejorar la calidad de vida de estudiantes, maestros y trabajadores ", expresó Rolando, estudiante de Licenciatura en Fotografía.

ESTUDIANTES REALIZAN ASAMBLEAS

Detallaron que se han realizado asambleas en las que las y los estudiantes han expuesto la manera en cómo consideran que debe ser usado el presupuesto que se está pidiendo.

"Hay muchos problemas de infraestructura, por ejemplo no hay accesibilidad para las personas con discapacidades, prácticamente en ninguna Facultad; hay Facultades que no tienen comedores, otras que no tienen un edificio propio, en muchas en las que hay laboratorios faltan componentes y eso encarece nuestra educación porque al final somos nosotros quienes tenemos que comprar ".

De ahí que la comunidad estudiantil se sumó a la petición que el rector Martín Aguilar Sánchez ha hecho al Gobierno del estado de Veracruz, para que la Universidad Veracruzana reciba el 4 por ciento del presupuesto y la casa de estudios cumpla con todas sus obligaciones.

Apenas este sábado 21 de octubre, la UV cerró la primera etapa de sus actividades artísticas y culturales para exigir el 4 por ciento del presupuesto, con el lema de "una universidad con sentido social".