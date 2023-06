¡Estilo y expresión! Así es el arte de ser peluquero (+Video)

Ser peluquero no es solo cortar el cabello. Es arte, es estilo, es expresión… y eso lo sabe José Luis Libreros Irigoyen, quien a sus 22 años ha encontrado en este oficio su verdadera pasión.

Todo comenzó cuando tenía apenas 17 años de edad. En ese entonces, todavía mantenía el sueño de su infancia: ser abogado; sin embargo, las redes sociales comenzaron a cambiar su visión, cuando le mostraron videos del trabajo realizado por peluqueros y estilistas.

“En un partido al que fui a jugar me presentaron a un señor que tiene una barbería y yo le dije ‘oiga, es que quiero aprender, ¿no hay una posibilidad ahí en su barbería?’… y me dijo que sí”, recordó.

A partir de ese momento, cambió los libros de leyes por las tijeras, para adentrarse en un mundo que, si saberlo, se convertiría en una de sus principales motivaciones de vida.

MAESTRO DE LA TIJERA

Llegar hasta donde se encuentra ahora no ha sido fácil, pues ha tenido que sortear varios obstáculos, entre ellos la desaprobación de su padre; pero encontraría en su abuela a su mejor aliada.

“Le dije a mi abuela ‘me ofrecieron un curso, me cobran tanto’ y ella me dijo ‘pues sí, yo te ayudo… si quieres aprender ese oficio, para mí no está mal’. Y me apoyó”, dijo emocionado. Ahora se ha convertido en el orgullo de su familia y en uno de los peluqueros más solicitados de Xalapa.

Para José Luis, más que un corte, es arte. Una ‘obra maestra’ que va acompañada de las pláticas amenas con los clientes sobre las trivialidades de la vida, hasta concluir en un impactante cambio de imagen.

“Me encanta cuando a un cliente lo volteas de la silla, se ve en el espejo y se ríe nerviosamente porque nunca se había visto así”, comentó con orgullo.

Ahora, pretende estudiar Administración de Empresas, pues planea abrir en un futuro su propia barbería y peluquería.

UN OFICIO ‘REVOLUCIONADO’

Con el paso de los años, José Luis ha sido testigo de la constante evolución de este oficio, así como de la llegada de más competencia.

“Hace años, la peluquería era solo afeitado, cortes normales… era algo más básico, pero si nos vamos unos 11 años antes, otra vez fue el ‘boom’ de las barberías, con muchos más cortes, más técnicas, ya hay muchos cursos, ya hay más productos… se le han agregado tantas cosas ya a la barbería, ¡y está bien!, porque si te quedas, no avanzas”.

Sin embargo, aunque esto ha significado la apertura de más barberías, su clientela continúa fiel en ‘Quién sigue’, una de las barberías/peluquerías más conocidas en Xalapa, donde llegan a recibir hasta a 40 clientes al día.

“Jamás me imaginé todo lo que englobaría la barbería en mi vida… es bastante lo que ha hecho por mí y lo que he hecho de todo esto”, dijo, y envió un mensaje a todo el que anhela ser parte de este gremio:

“Si alguien quiere aprender este bonito oficio, que le dé con todo. Al principio cuesta, es tedioso, pero si le echas muchas ganas, te va a resultar”.

Aprender y seguir este oficio es lo mejor que he podido hacer en mi vida”, José Luis Libreros Irigoyen, peluquero

Él es

Nombre: José Luis Libreros Irigoyen

Edad: 22 años

Originario: Xalapa

Oficio: peluquero

Piensa rápido

Peluquería: arte

Familia: amor

Vida: para disfrutarla

Dios: fe y sabiduría