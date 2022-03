Y es que sí, falta mucha sensibilidad en la población, respecto a las personas con autismo, manifestaron mamás de niños y niñas con espectro autista, así como la directora del centro Integra.

El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Conciencia sobre el Autismo.

La caminata partirá a las 10:30 de la mañana, del Teatro del Estado, hacia el Parque Juárez, sobre la avenida Ávila Camacho.

El llamado es para que la población se suma a esta caminata en la que estará presente la comunidad autista, tanto niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

"No es una celebración, no es un festejo, es más bien una oportunidad para que quienes nos dedicamos a esto -la educación especial-, las familias, maestros, profesionales, amigos de la comunidad autista, manifestamos que estamos luchando (...) La idea es visibilizar, concienciar sobre la importancia de entender en autismo, no nada más se trata de ir a la caminata, sino entender el caminar para que juntos podamos ir abriendo estos espacios a los que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos tienen derecho", resaltó Rosa Virginia Martínez, directora de Integra.

La inclusión sigue siendo una meta no alcanzada par la comunidad autista, ya que aún falta que se le dé lugar en los espacios educativos, en los espacios públicos, en la vida laboral, en la sociedad, manifestó Yarim Gómez, madre de un niño de la comunidad autista.

La falta de inclusión se debe a que "no se conoce adecuadamente al autismo; se capacita, pero por encima, y lo importante es conocer el autismo desde dentro".

Ante ello es fundamental "humanizar el autismo", es decir, ir de la ciencia a entenderlo humanamente, tratar de conocer a las personas y ser empáticos.

"Hay personas con autismo que no pueden expresar lo que necesitan, pero afortunadamente ya hay un movimiento muy fuerte de adultos con autismo (...) los que tienen la voz, los que saben cómo lo viven son ellos y ellas, por eso queremos darle ese espacio como adultos para que puedan ser vistos, ser escuchados, y que se les dé el lugar y el trato que se necesita".