Habitantes de Homex, en Xalapa, viven sometidos por el hampa; están hartos de asaltos y robos (+Video)

Habitantes del fraccionamiento Lomas de Santa Fe solicitaron el apoyo de las autoridades ante la inseguridad que viven; aseguraron que desde hace dos años la zona fue invadida por personas que incurren en asaltos, robos, actos vandálicos y hasta allanamiento en viviendas deshabitadas.

La situación es tal que diariamente se registran al menos cinco hechos delictivos, los cuales ocurren sin ninguna intervención de las autoridades de seguridad municipales o estatales.

"Ya estamos hartos de la delincuencia, han saqueado departamentos, han golpeado, han jaloneado a niños, han llegado personas a apoderarse de los departamentos porque la empresa quebró", denunció Lorena Murrieta.





VENTA DE DROGA





La vecina aseguró que han remitido oficios al ayuntamiento de Xalapa, a fin de reforzar la vigilancia en la zona. No obstante, sus peticiones han sido ignoradas aun cuando la situación también involucra la venta de droga.

"Hay mucha droga, hay mucha gente que no es de ahí, que no conocemos, que no es propietaria (...) hay mucho delincuente", reiteró.

VIOLENCIA E IMPUNIDAD

El hecho más reciente que alteró la tranquilidad de los habitantes del lugar también conocido como Homex ocurrió el pasado sábado, luego de que un grupo de delincuentes golpeó a un joven y hasta le pasó una motocicleta encima.

A pesar de que algunos agresores fueron detenidos, los vecinos aseguraron que estos fueron liberados al poco tiempo, por lo que nuevamente amenazan su tranquilidad.

"El sábado golpearon a un muchacho, le pasaron la motocicleta encima dos veces, lo tuvieron que llevar al hospital. Agarraron a unas personas pero ya las soltaron, es lo mismo de siempre, los agarran y los sueltan".

Los colonos reconocieron que el fraccionamiento no se encuentra municipalizado, aunque afirmaron cumplir cabalmente con el pago de sus impuestos, por lo que demandaron la instalación de cámaras del C4, un módulo de seguridad permanente.

Así como mayor presencia de elementos policiales y la construcción de una barda perimetral para impedir la presencia de invasores adheridos a grupos como Antorcha Campesina y FREDEPO.