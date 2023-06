Estadio Xalapeño, abandonado y pisoteada su historia

A pesar de ser único en su tipo en toda Latinoamérica, el Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona” se encuentra subutilizado y en el abandono, consideró el cronista de la ciudad Vicente Espino Jara.

Pocas veces es utilizado con fines deportivos, y por el contrario suele ser usado para mitines de distinta índole, que van en contra de su historia y objetivo.

Esto lo comentó durante la presentación del libro “Estadio Xalapeño, patrimonio cultural y artístico de la ciudad”, en el marco de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en Xalapa.

Resaltó que dicho inmueble, es una joya “ícono del urbanismo de la Capital de Veracruz” e incluso a nivel nacional y en toda Latinoamérica.

Lamentó que hoy en día el estadio se encuentra en abandono y deteriorándose, por el paso del tiempo y precisamente por no ser usado.

“Vemos con preocupación que cada vez que pasamos por el Estadio, tiene rayones, maltratos, destrucción y que el interior como la pista y todo lo demás, se deteriora ante la falta de mantenimiento y uso”, añadió.

Dijo que es común que sea usado como sede para concentraciones políticas, sindicales, religiosas o de espectáculos, y precisamente comentó que en próximas semanas se contempla en este sitio un espectáculo sindical.

“Me parece que el Estadio no está construido para eso, no es esa la finalidad que tiene. El Estadio es parte vital y necesitamos la capacidad ciudadana, organizarnos y decirle a la autoridad lo que no nos gusta, tenemos el compromiso de impulsar una política pública para que el Estadio dure otros 97 años”, expresó.