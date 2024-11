Esta será la temperatura más baja en Xalapa el 27 de noviembre

El clima frío, amado por muchos y odiado por otros cuantos, es un sello de la capital del estado de Veracruz, Xalapa, y tomando en cuenta que ya nos estamos acercando al invierno, es de esperarse que se presenten temperaturas frías a ciertas horas del día.

Independientemente de si disfrutas o no de este tipo de clima, la recomendación siempre es que uses ropa abrigadora, y no exponerte por tiempos prolongados al ambiente frío, pues sabemos que esto se relaciona directamente con enfermedades respiratorias.

Los sectores de la población más vulnerables a este clima son los niños pequeños y los adultos mayores, por lo que, si vives con alguno de estos grupos, presta mayor atención a que tomen las medidas necesarias.

¿Cuál será la temperatura más baja en Xalapa este miércoles 27?

Por lo pronto, nuestro deber es proporcionarte la información del clima al momento, así que presta atención a cómo estarán las temperaturas este miércoles 27 de noviembre en la capital veracruzana, para evitar mayores condicionamientos en tus actividades diarias.

De acuerdo con el portal de Meteored, con información precisa del clima por hora, en la ciudad de Xalapa, este miércoles se caracterizará por presentar cielos despejados durante la mayor parte del día.

Sin embargo, el termómetro registrará al mediodía una temperatura máxima de 22°C, y la temperatura mínima será de 11°C durante la madrugada. Además, permanecerá en los 12°C durante las primeras horas de la mañana, y tras oscilar entre los 19 y 21°C en el transcurso del día, caerá a 16°C por la noche.

No se esperan precipitaciones, vientos fuertes ni cielos nublados, pero la temperatura se sentirá de fresca a fría, aún con el Sol en su punto, y durante la mañana y noche podría sentirse especialmente fría.

Si te gusta el frío, mañana y los próximos días tendrán el clima ideal para ti, ¡pero no dejes de abrigarte!