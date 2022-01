Explicó que, en caso de determinar que los centros de diversión deben reducir su aforo, se tendrá que cumplir, por lo que habrá una reunión de trabajo por el bienestar, la salud y hasta la actividad económica en la ciudad, "porque si se empeora, se tendrá que cerrar".

Noticia Relacionada Veracruz, tercer lugar en generación de empleos en 2021

Según el semáforo para la reactivación económica de la Secretaría de Salud estatal con semáforo amarillo o de riesgo medio, las actividades esenciales y estratégicas pueden funcionar al 100 por ciento, mientras que servicios y entretenimiento y eventos masivos deberán hacerlo con aforos del 75 por ciento.

No obstante, el edil refirió que esto no será necesario, pues deberán buscar no perjudicar la actividad diaria, "pero sí tener conciencia, si nos dicta a nosotros el sector salud que coadyuvamos para que pongamos una restricción de acuerdo a los parámetros que nos dicten, nosotros solo lo replicamos y tenemos que actuar".

Agregó que se tienen que retomar las medidas sanitarias, aunque remarcó que no se puede parar la actividad económica, además de que los empresarios han cooperado bien y todos los sectores se deben sumar a ello.

"Acuérdense que los protocolos para los semáforos tenemos que obedecer lo que determine la Secretaría de Salud en coordinación de la (Secretaría) federal, y aquí habríamos de realizar las modificaciones, esta semana nos habremos de reunir para que nos den precisamente cuál sería la coordinación en el esfuerzo de atención a la pandemia que sí está creciendo", admite.

Cuestionado sobre el comercio en vía pública que se instaló por la temporada decembrina, dio a conocer que hay permisos que se otorgaron en la pasada administración por lo que van a revisar la temporalidad dado que las calles necesitan circulación.

"Vamos a ver si ya terminó, algunos eran hasta el 6 u 8 de enero, ahorita estamos revisando cuáles fueron los permisos, generalmente se dan por tradición y se empiezan a levantar lo que hay que revisar es que uno se vaya a colar y se quede más tiempo".