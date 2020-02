Escuelas de Veracruz perderían Revoe si no aplican protocolos contra violencia a menores

Los directivos de las escuelas, tanto públicas como privadas, deben aplicar los protocolos establecidos y legislados cuando hay algún tipo de violencia que afecta a un menor, como acoso, de lo contrario puede haber ceses o pérdida de Registro de Validez Oficial (Revoe), acentuó el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.

En los casos de acoso escolar, acoso sexual y otro tipo de violencias que puedan sufrir los menores dentro de los planteles educativos, los directivos deben reportar los casos y actuar conforme lo establecen los protocolos, destacó.

"Maestros, tienen que aplicar los protocolos. Si un director no aplica los protocolos puede haber ceses y sanciones administrativas", incluso, añadió hay un caso en la zona de Xalapa, en el que una escuela particular que ofrece preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, puede perder su Revoe.

"No es un tema menor, cuando hay un tipo de violencia en automático el directivo tiene que aplicar el protocolo (...) En esta escuela particular, uno de los trabajadores le hizo un comentario a una menor, en automático la directora estuvo enterada y no aplicó el protocolo, nosotros nos enteramos, el padre de familia denuncia en la Fiscalía y nosotros nos enteramos a través de esa denuncia; hoy en día esa escuela puede perder su Revoe por no aplicar el protocolo".

Y es que el protocolo fue legislado, aprobado en el Congreso y aplica tanto a escuelas públicas como privadas, destacó el secretario Zenyazen Escobar García.