Es cosa de Morena: PT Veracruz se desmarca de la familia Yunes

El dirigente en Veracruz del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar Aguilar, señaló que Morena debe arreglar el tema de los Yunes, pues por el momento a nivel federal en su partido no les han informado si se unen a sus filas.

En entrevista dejó en claro que en PT Veracruz no aceptarán a Miguel Ángel Yunes Linares ni a Miguel Ángel Yunes Márquez; sin embargo, puntualizó que si a nivel nacional en el partido los recibe "deberán aceptarlos".

También te puede interesar... No vemos problemas con incorporación de los Yunes a Morena: Luisa María Alcalde

"No. Sabemos que quien lo jala y lo premia es el coordinador de los diputados a nivel federal pero que ellos arreglen sus problemas. Él no ha dicho, los Yunes no han dicho ninguna intención de venirse al Partido de Trabajo.

"Yo he dicho que para el Partido de Trabajo en Veracruz nos afectaría una posición así pero también he dicho que somos respetuosos del nacional, porque es un partido nacional y si el nacional determina una situación en contra, pues sin bronca tenemos que aceptarlo", expresó.

También te puede interesar... Morena en Veracruz es un partido abierto: Manuel Huerta sobre posible incorporación de los Yunes

En ese sentido, Vicente Aguilar mencionó que la incorporación de personas como los Yunes no es una buena opción, incluso podría afectar al partido por lo que no está en el ánimo la llegada de ellos.

Finalmente, reiteró que ese tema no está en la agenda del Partido del Trabajo, ya que ni a nivel nacional ni los propios Yunes han dicho algo al respecto.