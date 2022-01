Es clonado, no de Diconsa, camión que transportaba migrantes: Huerta

"Ya lo informarán las autoridades correspondientes, pero es mi obligación estar enterado como responsable del gobierno federal -en Veracruz-. Es una clonación de vehículo, saben que la delincuencia organizada, y más en este sector, está muy trucha".

Y destacó: "yo lo que podría adelantar, por los datos que he recibido, es que no es un vehículo que sea de Diconsa ni de Segalmex ni del Gobierno Federal, al parecer, pero que lo digan las autoridades".

Sin embargo, reconoció que nadie está ajeno a la delincuencia, y los gobiernos deben estar "muy vivos", ya que la delincuencia permea, a veces, las instituciones.

"Claro que no es el caso del gobierno federal, aquí no va haber un García Luna -exsecretario de seguridad de Felipe Calderón, señalado de vínculos delictivos-, aquí no va a haber un Calderón".

Serán las autoridades correspondientes quienes actúen conforme a Derecho, en relación al camión presuntamente clonado.