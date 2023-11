Eric Cisneros: "Los que no nos quieran ver, nos van a seguir viendo"

Sin nunca mencionar el nombre de Rocío Nahle, ni tampoco reconocer su triunfo en el proceso interno de Morena, Eric Cisneros Burgos advirtió "los que no nos quieran ver, nos van a seguir viendo".

Al hacer referencia a su afrodescendencia expresó: "si en 500 años no nos pudieron robar nuestra alegría, un proceso interno, no nos la va a robar".

En un evento, acompañado por casi una treintena de alcaldes, donde toleró que se gritara fraude, el ex secretario de Gobierno aseguró que continuará trabajando a favor de Veracruz, porque él si es nativo de esta entidad.

La tarde del sábado, desde el parque central de Otatitlán encabezó un evento, donde dijo había prometido realizarlo después del proceso interno, y expresó "nunca vamos a dejar de ser de aquí, y seguiremos trabajando por los veracruzanos".

Dejó en claro que seguirá militando en Morena y apoyando el cambio y la transformación, y por ello seguirá trabajando desde donde esté, a favor de la región de la Cuenca y del resto del Estado.

Aseguró que seguirá trabajando en unidad, pues no se trata de un proyecto personal, sino que es un movimiento inclusivo, para incorporar a todas las voces.

Eric Cisnergos Burgos mencionó que los negros tienen pasado, pero sobre todo tienen un futuro.

Convocó a sus simpatizantes a continuar apoyando a Morena, para que continúe la transformación en el Estado, y para poder ganar la mayoría en las cámas de Diputados y Senadores, y así poder concretar las reformas necesarias en el Poder Judicial y en otras instituciones.

"Desde Morena, sigamos transformando a nuestro país, tenemos una gran tarea de ganar la cámara de diputados federal y de senadores, para poder hacer verdaderas reformas estructuras en la cámara del país"

"Van a decir muchas cosas, pero nosotros venimos de este movimiento, no somos casuales, no somos improvisados, quizá algunos o algunas no quieran vernos, pero del pueblo somos y al pueblo nos debemos", agregó.

Por ello, reiteró a que sus simpatizantes continúen trabajando con orden, disciplina y mucho entusiasmo, para defender su identidad, su cultura y los principios para que haya justicia para todos los veracruzanos.

Los alcaldes y alcaldesas que estuvieron presentes en el evento fueron de los municipios de Isla, San Andrés Tuxtla, Tlalnehuayocan, Tamiahua, Panuco, Carlos A. Carrillo, Lerdo de Tejada, Angel R. Cabada, Omealca, Chontla, Yanga, Naolinco, Coatepec, Chinampa, Amatitlan, Otatitlan y Chacaltianguis.

También los de Tlacojalpan, Totutla, Mixtla de Altamirano, El Higo, Platón Sánchez, Tierra Blanca, Actopan, Jilotepec y Cuichapa.